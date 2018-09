Reifendiebe bockten für Coup Fahrzeuge auf

Die frechen Diebe waren in Wels-Neustadt in der Nähe des Flughafens bei einem Autohändler aktiv. Sie fuhren in der Nacht zum Donnerstag über ein Feld zum eingezäunten Firmenareal, schnitten dort den Zaun auf und gelangten so ungesehen zu den geparkten Pritschenwagen und Pkw. Sie kurbelten ein Fahrzeug nach dem anderen mit Wagenhebern hoch und bockten die Fahrzeuge auf Holz-Blocks auf, sodass die Reifen in der Luft hingen.