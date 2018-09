Solidaritätskampagne für inhaftierten Studenten

Vorwürfe „offensichtlich absurd“

Der Journalist werde verdächtigt, in einer „legalen Frontorganisation einer illegalen Terrororganisation“ aktiv zu sein. „Die Staatsanwaltschaft sucht nach etwas, was nach Terrorismus klingt, da sie sonst nichts gegen ihn in der Hand haben“, so Kayserilioglu. Die Vorwürfe, dass Zirngast auch die verbotene kurdische Arbeiterpartei (PKK) unterstütze, bezeichnete sein Kollege als „offensichtlich absurd“. Der Österreicher sei am Freitag vom Polizeigewahrsam in die Untersuchungshaft im Sincan-Gefängnis in Ankara überstellt worden, da der Richter von einer „hohen Schuldwahrscheinlichkeit“ und „hoher Fluchtgefahr“ ausgehe. Obwohl die Anklage bisher noch nicht erhoben wurde, drohen dem 29-Jährigen bis zu zehn Jahre Haft.