Kritisiert, weggelobt und jetzt wieder degradiert

Seehofer: „Koalition stand nicht am Rande des Aus“

Seehofer bestritt am Sonntag, dass die Große Koalition wegen des Streits am Rande des Aus gestanden sei. „Jedenfalls, bei all den Besprechungen, die ich geführt habe, war dies bei keinem Zeitpunkt ein Thema“, betonte Seehofer. Es habe auch niemand mit einem Koalitionsbruch gedroht, weshalb er die Debatte der vergangenen Tage nicht verstanden habe. Mit der nunmehrigen Entscheidung habe man lediglich auf die Stimmung in der Bevölkerung Rücksicht nehmen wollen.