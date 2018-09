Nichts als offene Fragen nach Salzburger EU-Gipfel

In Heimat mit Spott überschüttet

Jetzt wird die Premierministerin zu Hause einerseits mit Spott und Hohn überschüttet - vor allem von den Hardlinern ihrer eigenen Partei -, andererseits werden die EU und ihre Politiker wüst beschimpft. So tief ist die Brexit-Spaltung in Großbritannien. Jetzt besteht sogar die Gefahr, dass May den Parteitag der Konservativen im Oktober im Aufstand der Hardliner gar nicht mehr „überlebt“. Dann steht aber auch die EU vor einem Scherbenhaufen. Großbritanniens Politik im totalen Chaos - das darf sich niemand wünschen. Es reicht schon die derzeitige innenpolitische Blockade in London, dass nichts mehr vorangeht. Theresa May ist in ihrer eigenen Partei von Feinden umzingelt.