„Macron und Tusk sind dreckige EU-Ratten“

Auf dem informellen Gipfel in Salzburg hatte May am Vortag ein Debakel erlebt. Die Differenzen zwischen London und Brüssel scheinen unüberbrückbar. London will Ende März 2019 die Europäische Union verlassen. Am Rande des Gipfels hat May der „Krone“ ein Interview gegeben und in diesem gemeint, ihr Land werde „eher die Fußball-WM gewinnen“, als nach einem Ausscheiden wieder der EU beitreten.