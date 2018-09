Was das Treffen der Staatschefs für Europa bringt

Auch zu Maßnahmen zum Katastrophenschutz - Stichwort: Klimawandel - haben sich die Staats- und Regierungschefs geeinigt. Die Staaten wollen schneller an neuen Plänen arbeiten. EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte in Salzburg: „Die Großbrände dieses Sommers haben den Stellenwert der Zusammenarbeit in diesem Bereich demonstriert. Deshalb haben sich die Staaten geeinigt, die Arbeit am Klimaschutz zu beschleunigen.“