Brexit: Großbritannien und EU weiterhin uneins

Brexit-Gipfel im November

Im November wird es einen Sondergipfel zum Thema Brexit geben, erklärte Kurz am Donnerstag: „Die Staats- und Regierungschefs unterstützten dies.“ Der Gipfel wird am 17. und 18. November stattfinden. Er hoffe auf Unterstützung eines Kompromisses im britischen Parlament und im Europaparlament. Beide Parlamente müssen den EU-Austrittsvertrag bis zum Brexit am 29. März 2019 ratifizieren.