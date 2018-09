Verrückte Regeln für Wangenküsse an Schule

„Krone“: Frau Direktor, in der Hausordnung, die Ihrem neuen Jahresplaner zugefügt wurde, steht unter „Die richtige Begrüßung“: „Dem Ranghöheren obliegt allgemein die Wahl der Begrüßung - sei es eine freundschaftliche Umarmung, ein Wangenkuss, ein Zunicken oder eben ein Handschlag. Als Rangniederer fügt man sich der Wahl und erwidert die jeweilige Begrüßung. Der Mitarbeiter wird sich also nach dem Kunden richten, der Herr nach der Dame und das Kind nach dem Erwachsenen.“

Maria Reindl: An unserer Schule wird wertschätzender, respektvoller Umgang besonders wichtig genommen. Das Zitat ist eine Zusammenfassung von Benimmregeln. Wir haben uns das zu wenig angeschaut, haben einen Fehler gemacht, für den wir uns entschuldigen.