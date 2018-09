Amazon plant 3000 Supermärkte ohne Kassierer

Die Vision hinter Amazon Go ist, dass Käufer die Waren direkt in ihre Einkaufstaschen legen - und am Ende das Geschäft einfach verlassen können. Der Betrag wird dann vom Amazon-Konto des Nutzers abgebucht. Kameras und Sensoren erfassen dafür während des gesamten Aufenthalts im Laden, welche Artikel in den Einkaufskorb wandern. Ein- und ausgecheckt wird per App.