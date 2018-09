„Todestrieb von einigen Wahnsinnigen in der SPÖ“

Vetter: „Hat sich ein bissl so angefühlt wie Wahlkampf“

Berater Johannes Vetter ging knallhart mit der SPÖ und dem Prozedere rund um Kerns Rücktritt ins Gericht: „Einige Wahnsinnige mit Todestrieb“ hätten die SPÖ quasi voll an die Wand gefahren. Der Dienstag habe sich „ein bissl so angefühlt wie Wahlkampf“. „Machtgeilheit“ könne man demjenigen, der hier diverse Gerüchte in die Welt gesetzt habe, aber sicher nicht vorwerfen: Denn so zerstöre man alles, womit man überhaupt noch Macht ausüben könne. „Die Probleme der Sozialdemokratie sind auch, wo sind die Alternativen?“ Auf die Frage von Katia Wagner, wie man den Dienstag einem SPÖ-Wähler erklären könnte, sagte Vetter: „Das Beste in solchen Situationen ist, dass man ehrlich ist. Und sagt: Das war einfach gschissn.“