Welche Kardashian knipst sich nackt im Spiegel?

Das sexy Foto entstand vermutlich in einem Hotel in London. Von Paris, wo sie letzte Woche in einem Nacktkleid bei der 70-Jahr-Feier der Luxusmarke Longchamp alle Blicke auf sich zog, jettete die 22-Jährige nämlich in die britische Hauptstadt, um für Burberry bei der Fashion Week über den Laufsteg zu schweben.