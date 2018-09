Kendall Jenner: Heißer Auftritt im Nacktkleid

Im Palais Garnier, dem pompösen Opernhaus in Paris, wurde am Montagabend stilgerecht der 70. Geburtstag der Luxusmarke begangen. Unter den illustren Gästen: Kendall Jenner, die das Aushängeschild des edlen Modeherstellers ist. Und sie war es auch, auf der an diesem Abend alle Blicke haften blieben. Im zarten Spitzenkleid, das mehr preisgab als verbarg, legte die 22-Jährige einen ganz schön heißen Auftritt aufs Parkett.