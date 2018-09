Keyl zieht Bewerbung als Verwaltungsrichter zurück

Keyl war im Jahr 2010 in eine Schlägerei in der mittlerweile geschlossenen Wiener Rotlichbar „Pour Platin“ involviert gewesen. Seine Gattin hatte damals laut Medienberichten Küssel zu Hilfe gerufen, nachdem ihr Mann mit den Sicherheitsleuten des Clubs in Streit geraten war. Auch sollen Keyl und seine Frau jahrelang bei Veranstaltungen von Küssels Verbindung „Das Reich“ in einem Kellerlokal in der Wiener Lichtenauergasse zu Gast gewesen sein. Küssel wurde 2013 wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verurteilt und sitzt seitdem in Haft.