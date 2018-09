FPÖ-Eklat um Küssel-Freund: Spur ganz nach oben

Selig gesprochenen Widerstandskämpfer als Verräter bezeichnet

Als der österreichische Widerstandskämpfer und Wehrdienstverweigerer Franz Jägerstätter im Jahr 2007 von der katholischen Kirche selig gesprochen wurde, hatte Keyl außerdem einen Brief in der rechtsradiaklen Zeitschrift „Zur Zeit“ veröffentlicht, in dem er Jägerstätter als „Verräter“ bezeichnete, der „seine Kameraden im Stich gelassen hat“. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes veröffentlichte das Schreiben am Freitag auf Twitter.