FPÖ: Küssel-Freund soll Verwaltungsrichter werden

Die türkis-blaue Bundesregierung hat am Mittwoch eine Liste von Richtern am Bundesverwaltungsgericht beschlossen, die nun als Ernennungsvorschlag Bundespräsident Alexander Van der Bellen präsentiert werden. Ein Vorschlag der FPÖ sorgt dabei für Aufregung. Denn unter den Ernannten ist Hubert Keyl, einst enger Mitarbeiter des früheren Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf (FPÖ) und 2010 in eine Prügelaffäre involviert, bei der der bekannte Neonazi Gottfried Küssel zu seinen Gunsten in Erscheinung trat. Die Freiheitlichen sehen darin allerdings auch nach Tagen der Kritik von Opposition und politischen Beobachtern kein Problem. In der FPÖ-Führung bezeichnet man Keyl als Opfer von „Hetze“ - er sei lediglich zum „Opfer einer Lokalschlägerei“ geworden.