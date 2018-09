Irre! Kipchoge pulverisiert Weltrekord in Berlin

Kipchoge, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Eldoret lebt, hat den Marathon sogar schon einmal in 2:00:25 Stunden abgespult - allerdings unter Laborbedingungen. Bei dem Projekt „Breaking2“ des Sportartikelherstellers Nike lief er am 6. Mai 2017 auf dem Formel-1-Kurs in Monza zwar die schnellste Zeit überhaupt, der Leichtathletik-Weltverband (IAAF) erkannte sie aber nicht als Weltrekord an - unter anderem deshalb, weil bei dem Nachtrennen in jeder Runde die Tempomacher ausgewechselt wurden.