Bub riss sich von Mama los - von Auto erfasst

Mit seiner Mutter spazierte der zweieinhalbjährige Bub am Freitag durch die Messestadt Wels. Als die beiden gerade in der Pfarrgasse unterwegs waren, kam es zum Unglück: Denn plötzlich und unvermittelt riss sich der „Dreikäsehoch“ von seiner Mama los und lief auf die Fahrbahn. Just in diesem Augenblick kam ein 57-jähriger Mazedonier aus Bad Wimsbach-Neydharting mit seinem Auto daher.