Pavlovic: „Ich weiß, dass ich was bewirken kann“

Gegen schwarze Serie

Sechs Spiele, nur ein Punkt, nur ein Tor erzielt, acht Treffer erhalten - die Bilanz der Austria in den letzten sechs Meisterschafts-Auswärtsspielen. Eine schwarze Serie, die man am Sonntag ausgerechnet in Hütteldorf beenden will, was zugleich ein Jubiläum wäre: Gewinnt man bei Grün-Weiß, wäre es in der Meisterschaft der 100. Derbysieg der Violetten! Die an das Allianz-Stadion gute Erinnerungen haben: Zwei Siege, zwei Unentschieden, noch keine Niederlage, am 23. Oktober 2016 hatte man als erste Mannschaft überhaupt Rapid im neuen Stadion eine Liga-Niederlage zugefügt.