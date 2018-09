Migranten-Rücknahme: Seehofer-Deal mit Salvini fix

Nach den Abkommen mit Spanien und Griechenland über die Rücknahme von Flüchtlingen hat das deutsche Innenministerium auch mit Italien eine Vereinbarung erzielt. Dabei geht es um Menschen, die an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden und in den anderen Ländern schon einen Asylantrag gestellt haben. „Das Abkommen mit Italien ist abgeschlossen, das ist ein Erfolg“, sagte der deutsche Innenminister Horst Seehofer am Donnerstag.