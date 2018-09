DTM hat laut Gerhard Berger „gesicherte Zukunft“

„Die wichtigste Aufgabe ist, den Ausstieg von Mercedes zu ersetzen“, sagte Berger am Mittwoch bei einem Medientermin in Wien und berichtete von „guten und intensiven Gesprächen im Hintergrund mit anderen Herstellern“. In erster Linie sei aber bereits 2020 im Gespräch. „2019 steht ja schon vor der Tür und ist aus dem Rohr.“ Positiv sei, dass BMW und Audi die attraktive Motorsport-Serie weiter sehr stark unterstützten. „Das sorgt für eine stabile Basis.“