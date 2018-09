„Asyl-Lehrlinge“: Regierung stampft SPÖ-Erlass ein

Wie Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat sagte, plant die Regierung einen eigenen Aufenthaltstitel für Lehrlinge - und zwar für jene ausländischen Schüler, die im Anschluss an die Pflichtschule eine Ausbildung anhängen wollen. Zudem kündigte Schramböck an, 10.000 Asylberechtige unter 25 Jahren in die Lehre bringen zu wollen. Außerdem soll die „Mangelberufsliste“ regionalisiert werden. Diese legt fest, für welche Jobs Unternehmen Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten nach Österreich holen dürfen. Derzeit ist das nur möglich, wenn im jeweiligen Bereich in ganz Österreich Fachkräftemangel herrscht.