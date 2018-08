Mahrer: Humanitäres Bleiberecht für Asyl-Lehrlinge

Mahrer: „Mangelberufsliste soll überarbeitet werden“

Das soll in Zukunft nicht mehr erlaubt werden, so das Ziel der Regierung, vor allem der FPÖ. Doch der Mangel an Fachkräften und an Lehrlingen nimmt zu und macht es in gewissen Branchen notwendig, auf Zuwanderer zurückzugreifen. Mahrer fordert ein „rasches Gesamtpaket“. Die Mangelberufsliste soll überarbeitet, die Rot-weiß-Rot-Karte reformiert werden. Man soll auch gezielt in Drittstaaten, sogar in Asien, Fachkräfte anwerben können.