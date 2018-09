Schule & Migration: Hat Politik Krise verschlafen?

Seien Sie live dabei, diskutieren Sie live mit!

Katia Wagner: „Wir wollen auch von Ihnen als Zuseher wissen: Hat die Politik diese Missstände an den Schulen zu lange ignoriert? Und wer kann die Probleme am besten in den Griff bekommen?“ Wir sind gespannt auf Ihre Facebook-Postings, Storykommentare auf krone.at und Tweets unter dem Hashtag #brennpunkt! Die Sendung startet wie immer pünktlich um 19 Uhr hier auf krone.at!