UNO will Österreich „prüfen“ - Grüne applaudieren

Es werde dem Team der UNO „schnell bewusst werden, dass wir pro Kopf in Europa am meisten Rechtsextreme in die Regierung aufgenommen haben. Es wird rasch klar werden, dass deren Rassismus so ausgeprägt ist und die Lebensbedingungen für Hassprediger so gut sind wie in kaum einem anderen Land der Welt“, so Reimon, der damit direkt auf den Kurz-Wortlaut Bezug nahm. Der Kanzler hatte erklärt, dass die Lebensbedingungen für Migranten in Österreich „so gut wie in kaum einem anderen Land der Welt“ seien (beide Stellungnahmen gibt’s unten im Wortlaut).