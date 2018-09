Eine betrügerische Inkasso-Firma fordert Geld ein

Der Briefkopf des Schreibens der betrügerischen Firma enthält zwar eine Adresse in Wien, das angeführte Konto ist aber in Belgien. „Hier passt einiges nicht zusammen“, so Angelika Wurzer, die Konsumentenschützerin der Arbeiterkammer Kärnten. Das Unternehmen behauptet, der Betroffene hätte sich zu den „Top 100 Gewinnspiele/ Euro Win 6-49“ angemeldet und fordert mittels gefälschter Mahnschreiben Geld ein. Anfragen zu besagtem Inkasso-Büro häufen sich beim Konsumentenschutz der Arbeiterkammer. Wurzer. „Ignorieren Sie das Schreiben und zahlen Sie keinesfalls ein!“ Auskünfte gibt es auch unter 050 477 2000