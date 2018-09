Für Seehofer ist Migration „Mutter aller Probleme“

Das berichtete die „Welt“ am Donnerstag unter Berufung auf Teilnehmer an der CSU-Klausur. Mit Blick auf die Vorfälle in Chemnitz sagte Seehofer zur „Bild“-Zeitung am Mittwochabend: „An erster Stelle steht ein brutales Verbrechen.“ Da würden Debatten geführt, in denen das ursprüngliche Verbrechen gar keine Rolle mehr spiele, so der Minister demnach.