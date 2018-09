Gigantischer Eisberg startet Reise ins offene Meer

Über ein Jahr nach seinem Abbruch vom Larsen-C-Schelfeis in der Antarktis setzt sich Eisberg A68 gemächlich in Bewegung. „Es geht langsam los“, sagte Thomas Rackow, Klimaforscher am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, am Donnerstag. Bald sei der gigantische Eisberg nicht mehr zu stoppen.