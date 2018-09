Trump will Migrantenkinder jetzt länger festsetzen

Die Empörung über den Umgang mit Migrantenkindern in den USA lässt Präsident Donald Trump offenbar kalt: Geht es nach ihm, sollen die Kleinen nach der illegalen Einreise in die USA nun noch länger als bisher in Gewahrsam genommen werden können. Die neuen Regeln, die das Heimatschutzministerium in Washington ankündigte, sollen eine Vereinbarung aus dem Jahr 1997 ersetzen, wonach eine Inhaftierung von Kindern auf 20 Tage begrenzt ist. Künftig sollen sie - zusammen mit ihren Eltern - länger festgesetzt werden können.