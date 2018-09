Unter Betrugsverdacht: Juwelier freigesprochen

Schmuckstücke im Wert von 170.000 Euro hat ein Juwelier scheinbar einfach vergessen. Er meldete die Pretiosen nach einem brutalen Raubüberfall auf sein Geschäft in Linz nämlich als Teil der Beute (insgesamt Schmuck im Wert von 1,1 Millionen Euro) an seine Versicherung. Dabei lagen die wertvollen Stücke bei einem Kunden in der Schweiz.