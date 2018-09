EU-Wahl: Kurz stellt sich hinter CSU-Mann Weber

Kurz gab das Kompliment an Weber zurück. Er sei „dankbar, dass du die Fraktion anführst und auch so stark leitest. Das hilft uns in der Arbeit in Europa, das macht uns gemeinsam viel Freude.“ Innenpolitisch sei die Bundesregierung „noch nicht am Ziel, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung“. In Reaktion auf die lobenden Worte Webers sagte er: „Die Umfragelage ist eine ganz gute, der Zuspruch für die Regierung ist da, aber es ist auch viel harte Arbeit.“