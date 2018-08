„Er ist mein Held und wir sind Schicksalsgenossen“

Die italienische Regierung, die sich wegen ihres rigorosen Einwanderungskurses viel Kritik aus Europa zugezogen hat, verstärkt die Kontakte zu den Ländern der Visegrad-Gruppe. Innenminister Matteo Salvini hat am Dienstag in Mailand den ungarischen Premier Viktor Orban empfangen. Orban freute sich sichtlich über die Einladung und bezeichnete den rechtspopulistischen Lega-Chef als „meinen Helden“. Zur gleichen Zeit traf der italienische Regierungschef Giuseppe Conte seinen tschechischen Amtskollegen Andrej Babis in Rom.