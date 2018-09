Autodiebstahl geklärt: Verdächtige im Drogenmilieu

Geduld und beständige Arbeit führen zum Erfolg, wie die Polizei auch in folgendem Fall beweist: Am 1. April war ein völlig ausgebranntes Auto auf einem Feldweg in Eberndorf entdeckt worden. Nun hat man die Tatverdächtigen, die für den Diebstahl des Wagens und dessen Inbrandsetzung verantwortlich sein sollen, ausgeforscht - im Suchtgiftmilieu.