Begeisterung, Tempo, Leidenschaft - es geht los!

Los geht‘s! Mit dem heutigen Test gegen Schweden in der Wiener Generali-Arena startet Österreichs Fußball-Team in den „heißen Herbst“, der dann am Dienstag in Zenica mit dem Auftakt in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina seine Fortsetzung findet. Alle brennen darauf, wollen endlich loslegen, auch Teamchef Franco Foda freut sich schon: „Wir sind gut drauf, es kribbelt bei allen!“ Die Ziele sind groß, EURO 2020 und WM 2022 bereits im Hinterkopf - dort will man nämlich hin!