Herzogin Kate liebt es hauteng und sexy!

Mit perfekt geföhntem Haar macht Herzogin Kate bei Auftritten nie etwas falsch. Ob im eleganten Shiftdress oder im glamourösen Abendkleid, die 36-Jährige glänzt bei Soloauftritten genauso wie neben ihrem Gatten Prinz William oder der Queen. Wenn es bei Sportveranstaltungen, Besuchen in Schulen und Aufenthalten auf dem Land einmal etwas legerer zugehen darf, lässt die dreifache Mutter Kleider und High Heels aber gerne einmal im Schrank und schlüpft in Jeans. Und die sitzen bei ihr - eigentlich nicht ganz royal - knalleng am durchtrainierten Körper.