Betrunkener fuhr Auto in Kreisverkehr zu Schrott

Der 24-jährige Autolenker aus Ebensee war auf der Kremsmünsterer Straße Richtung Scharnstein unterwegs. Vermutlich als Folge seines übermäßigen Alkoholkonsums touchierte er in einem Kreisverkehr in Pettenbach mit einem anderen Fahrzeug. Als er daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen verlor und den hohen Randstein des inneren Kreises überfuhr, blieb der Pkw mit gebrochener Vorderachse und beschädigten Hinterrädern an der äußeren abfallenden Böschung hängen.

Sowohl der 24-Jährige, als auch sein Beifahrer aus Gmunden (44) blieben dabei unverletzt.