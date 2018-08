Übermäßig freundlicher Delfin löst Badeverbot aus

„Zafar“ hatte sich in letzter Zeit an Boote und schwimmende Menschen geschmiegt und deren Nähe gesucht. Letzten Monat etwa wollte er eine Schwimmerin nicht mehr zurück ans Ufer lassen. Sie musste mit einem Boot aus dem Wasser gerettet werden. Zudem soll „Zafar“ einem Kajaker über den Kopf gesprungen sein. Eine Schwimmerin stupste der freundliche Delfin sogar so heftig mit seiner Nase an, dass sie durch die Luft geschleudert wurde. Nun ist das Schwimmen und Tauchen in „Zafars“ Revier verboten.