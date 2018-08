Golf-Profi Schwab Neunter bei Czech Masters

In Tschechien spielte Schwab auf dem Par-72-Kurs zum Abschluss erneut eine 69er-Runde und hatte mit dem Gesamt-Score von 276 zehn Schläge Rückstand auf den italienischen Sieger Andrea Pavan. In der Saisonwertung (Race to Dubai) verbesserte sich Schwab an die 87. Stelle (352.625 Punkte).