Aggressive Autofahrer griffen in Wien zum Messer

Gleich zweimal innerhalb von wenigen Stunden haben Autofahrer am Samstagabend in Wien in ihrer Wut zum Messer gegriffen und so für Polizeieinsätze gesorgt. Ging es in einem Fall um das nahezu höchste Gut in einer Großstadt, nämlich um einen Parkplatz, eskalierte in einem weiteren ein Streit nach einem Unfall mit Sachschaden.