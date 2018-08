Viele offene Fragen rund ums Kepler-Uniklinikum

Eine Großbaustelle gibt es derzeit beim Kepler Uniklinikum in Linz, das neue Lehr- und Forschungsgebäude wird errichtet. Doch auch intern gibt es in der KUK Baustellen, so beim Budget, für das Elgin Drda als kaufmännische Direktorin hauptzuständig ist.

Bild: Werner Pöchinger, Markus Wenzel