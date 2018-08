Historische Medaille für gemeinsames Korea-Team

Erstmals hat eine gemeinsame Mannschaft mit Sportlern aus Nord- und Südkorea bei internationalen Multisport-Meisterschaften eine Medaille errungen. Bei den Asienspielen in Jakarta wurden zwölf Frauen aus den beiden Ländern der koreanischen Halbinsel am Samstag im traditionellen Drachenbootrennen über 200 Meter Dritte. Die Bronzemedaille ging offiziell an Korea - und nicht Nord- oder Südkorea.