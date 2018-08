„Boss“ in U-Haft: „Aus Notwehr“ dreimal abgedrückt

In den Verhören sagten sie unterschiedlich aus: Einer will gar nichts mit der Sache zu tun haben, ein anderer will Drogenverkäufe nur vermuten. Und ein Dritter nimmt die Kokaingeschäfte ganz auf sich. Jedenfalls sind einige in ihrer Heimat bereits strafrechtlich aufgefallen. Am 3. September findet die nächste Haftprüfung statt. Bis dahin bleibt die Bande in U-Haft.