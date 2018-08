Moskau: Bewaffneter eröffnet Feuer auf Polizisten

Der Mann schoss gegen 20 Uhr Ortszeit in der Nähe des Außenministeriums und Berichten zufolge direkt vor der kambodschanischen Botschaft „ohne Grund“ und im Vorbeigehen auf die Polizisten, teilte das russische Ermittlungskomitee mit. Die Beamten, von denen einer am Bein verletzt worden sei, hätten das Feuer erwidert. Der Angreifer sank, wie auch in dem Video zu sehen ist, zu Boden. Er starb Berichten zufolge später im Spital.