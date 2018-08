Taxilenker stieß mit Radfahrerin zusammen

Am Donnerstag gegen 23.35 Uhr wollte eine 21-jährige Deutsche die Südbahnstraße in Innsbruck mit einem Fahrrad auf einem Schutzweg in westliche Richtung überqueren. Zeitgleich fuhr ein 65-jähriger österreichischer Taxilenker die Südbahnstraße in südliche Richtung. Bei der folgenden Kollision wurde die Radlerin auf die Fahrbahn geschleudert und erheblich verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde die Frau mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.