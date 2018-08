Trump wirft Ex-Anwalt Cohen Falschaussage vor

Nachdem sich Donald Trumps Ex-Anwalt Michael Cohan am Mittwoch vor Gericht schuldig bekannte Schweigegeld an Trumps Ex-Geliebte bezahlt zu haben, hat ihn der US-Präsident der Falschaussage bezichtigt. Cohen habe „Geschichten erfunden“, um mit der Staatsanwaltschaft eine strafmindernde Vereinbarung in seinem Verfahren um Finanzbetrug auszuhandeln, schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Wenn jemand einen guten Anwalt sucht, rate ich Ihnen, nicht die Dienste von Michael Cohen in Anspruch zu nehmen!“, schrieb er weiter.