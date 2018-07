FBI stellt Trump-Tonband über Playboy-Model sicher

Ein ehemaliger Anwalt von Donald Trump hat heimlich ein Gespräch des US-Präsidenten über eine Schweigegeldzahlung an ein Ex-Playboy-Model aufgezeichnet. Einen Mitschnitt davon hat das FBI bei der Durchsuchung des Büros von Trumps früherem Rechtsvertreter Michael Cohen sichergestellt. In diesem Fall geht es um eine angebliche Affäre Trumps mit dem Playmate des Jahres 1998, Karen McDougal, während seiner Ehe mit Melania Trump. Die Angelegenheit aus dem Jahr 2006 erinnert an mögliche Schweigegeldzahlungen Trumps an die Pornodarstellerin Stormy Daniels.