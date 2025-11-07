Vorteilswelt
Wirbel in der Türkei

21 Festnahmen nach Wettskandal angeordnet

Fußball International
07.11.2025 09:37
Ein Wettskandal sorgt in der Türkei aktuell für Aufruhr.
Ein Wettskandal sorgt in der Türkei aktuell für Aufruhr.(Bild: GEPA)

Im Zusammenhang mit dem Wettskandal im türkischen Fußball sind 21 Festnahmen angeordnet worden. 17 davon richteten sich gegen Schiedsrichter, wie die Istanbuler Staatsanwaltschaft auf der Plattform X (vormals Twitter) mitteilte. 

Betroffen sei auch der Präsident des Vereins Eyüpspor Murat Özkaya. Die Ermittlungen würden unter anderem wegen möglichen Amtsmissbrauchs und Wettbewerbsmanipulation geführt. Bisher seien 18 der Verdächtigen in Gewahrsam genommen worden.

Lesen Sie auch:
Der Disziplinarausschuss wird nun die „notwendigen Verfahren“ einleiten. (Symboldfoto)
Wirbel in der Türkei
Wettskandal: Hunderte Schiedsrichter im Visier!
27.10.2025

Der türkische Fußballverband (TFF) hatte Ende Oktober Vorwürfe bekannt gemacht, laut denen insgesamt 152 Unparteiische aktiv Wetten platziert haben sollen. Mittlerweile wird auch gegen Vereine und Spieler ermittelt. Der TFF hat indes 149 Schiedsrichter und Assistenten für Zeiträume zwischen acht und zwölf Monaten suspendiert.

Porträt von krone Sport
krone Sport
