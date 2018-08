Sommerpause vorbei: Vettel macht Jagd auf Hamilton

Beständig ist in diesem Jahr ohnehin nur der Wechsel. Immer wieder tauschten Vettel und Hamilton die WM-Führung. „Das Jahr 2018 scheint sich zu einer Saison zu entwickeln, an die wir uns noch viele Jahre lang erinnern werden“, befand Mercedes-Teamchef Toto Wolff. „Wenn wir heuer etwas gelernt haben, dann dass es keine klaren Favoriten für spezielle Strecken mehr gibt. Und dass nicht immer das schnellste Auto gewinnt“, ergänzte der Wiener. So oder so: Seit Beginn der Ära der Hybridmotoren 2014 ist in drei von vier Fällen der Pilot Weltmeister geworden, der als WM-Zweiter in die Sommerpause ging. Ein gutes Omen für Vettel? „Wir müssen das Beste draus machen. Wichtig ist, dass wir dabei sind“, sagte er.