Velden: Männer tauschten teure Rolex gegen Fake

Sehr dreist gingen zwei unbekannte Männer bei einem Diebstahl am Samstag in Velden vor: Sie ließen sich von den Angestellten eines Geschäftes in hochwertige Markenuhren vorzeigen - in einem kurzen Moment gelang es ihnen, die echte, teure Herrenarmbanduhr der Marke Rolex gegen ein billiges Fake auszutauschen. Die Imitation ist ident mit der originalen Uhr.