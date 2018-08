„Volksengerl“ will Bedürftigen helfen

Das Projekt „Volksengerl on Tour“ startet in der Gemeinde Siegendorf und Stegersbach durch. Gemeinsam mit der Volkshilfe bieten nun Freiwillige einen günstigen Fahrtendienst für hilfsbedürftige Mitmenschen an. Zwei umgebaute Großraumbusse gewährleisten somit Mobilität und ermöglichen „sozialen Anschluss“.