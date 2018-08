Sechs Verletzte bei Unfall mit drei Motorrädern

Bei einem Verkehrsunfall mit drei involvierten Motorrädern im Bezirk Südoststeiermark sind am Sonntag sechs Personen verletzt worden. Am späten Vormittag kam ein 60-Jähriger Lenker als Teil einer Biker-Gruppe auf der Landesstraße 202 in Maxendorf bei Kirchbach auf dem Rollsplitt am Fahrbahnrand ins Schleudern. Er stürzte rechts in den Straßengraben.